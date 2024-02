No activar

'La sociedad de la nieve' no consiguió premio a mejor película de habla no inglesa en los BAFTA La cinta del director Juan Antonio Bayona, que narra la tragedia de un equipo de rugby uruguayo en 1972 en los Andes, no pudo repetir el éxito cosechado una semana antes en los Premios Goya, donde 'La sociedad de la nieve' se llevó 12 estatuillas.