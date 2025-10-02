En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / La unión Yami Safdie y Manuel Turizo deja un poderoso mensaje sobre el amor

La unión Yami Safdie y Manuel Turizo deja un poderoso mensaje sobre el amor

Dos voces que reflejan la intensidad, la pasión y el desamor de un amor que nunca puede ser, en especial aquellos que quedan el camino con preguntas en la mano.

Yami Safdie y Manuel Turizo.jpg
Yami Safdie y Manuel Turizo //
Foto: Warner Music
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Luego de conocer su nominación al Latin Grammy al lado de Camilo, la joven argentina Yami Safdie vuelve a ser protagonista, esta vez, de la mano de otro colombiano: Manuel Turizo, quien potencia su voz en un sencillo que habla de lo complejo que puede llegar a ser el amor, en especial cuando no es correspondiendo por situaciones externas.

La estrella en ascenso de la música latina, Yami Safdie, se une al fenómeno global Manuel Turizo en “Amor Prestado”, un sencillo que refleja la intensidad, la pasión y el desamor de un amor que nunca puede ser completamente tuyo.

Yami Safdie y Manuel Turizo (1).jpg
Yami Safdie y Manuel Turizo //
Foto: Warner Music

La canción combina letras profundas con ritmos urbanos contemporáneos y suaves toques de bachata, creando un sonido moderno, emotivo y atemporal.

“Esta canción trata sobre la pasión y la pérdida existiendo al mismo tiempo”, dice Yami Safdie. “Se trata de darlo todo por un amor que nunca fue completamente tuyo. Queríamos capturar la belleza de ese sentimiento, pero también el dolor.”

Asimismo, el colombiano expresa la emotividad de tener una canción a este estilo, pues querían una voz diferente y energía, la cual sienten que queda plasmada en esta nueva canción.

“Es un viaje emocional. Invita a los oyentes a entrar en un mundo íntimo de amor fugaz, explorando la pasión, la nostalgia y el dolor que acompañan a dar el corazón a alguien que nunca podrás tener completamente. Cada ritmo, letra y matiz vocal transmite la intensidad de un amor robado y la agridulce realidad de dejarlo ir”, fue la calificación que entrega Warner Music a este sencillo.

