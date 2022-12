Ladrones atracaron con una pistola a ‘La Liendra’ y a su novia Luisa Castro

A través de sus redes sociales, el influenciador Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, les contó a sus seguidores que había sido víctima de un atraco.

El influenciador quindiano aseguró que se encontraba con su novia, al parecer en las calles de Pereira, cuando dos hombres en motocicleta los abordaron y los encañonaron con un arma de fuego.

Publicidad

“Estaba con mi novia a fuera del carro cuando llegaron unos ‘manes’ en una moto y nos dio miedo”, contó el influenciador.

Aseguró que los delincuentes se demoraron en bajarse de la moto y cuando lo hicieron se presentaron como integrantes de la Fuerza Pública.

Lea también: ¡Qué sexy! Estas son las fotos que ‘La Liendra’ le tomó a su novia Luisa Castro

“Cuando los manes se bajan de la moto me dicen: ‘Policía Judicial’, y yo le dije que mejor dijeran que eran ladrones y ya”, agregó La Liendra.

Publicidad

No obstante, el influenciador publicó otras historias en sus redes sociales donde, prácticamente, les ruega a los delincuentes que les regresen sus dispositivos móviles.

“Hago esta historia al ladrón que me vio para que me regrese los celulares, que me llame y que me los mande”, indicó el quindiano.

Publicidad

No deje de ver: ¡En un motel! La Liendra publicó cómo su novia Luisa le celebró el cumpleaños

Al parecer, lo que más teme La Liendra es que se divulguen los contenidos que tiene en los aparatos.

“Le damos lo que necesite, pero por favor, no nos haga ese daño y espero el mensaje”, concluyó.

Finalmente, el influenciador, con casi cuatro millones de seguidores, espera que le regresen los dispositivos celulares.

Publicidad

Aquí los videos:

Publicidad