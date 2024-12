Lanzan serie animada inspirada en Lionel Messi: "Es un referente para los niños"

Para nadie es un secreto la importancia cultura del astro argentino Lionel Messi, que gracias a su talento se convirtió en toda una leyenda mundial. Por este y más reconocimiento a su carrera,Disney Plus apostó por su perfil para crear una conexión con las nuevas generaciones.

‘Messi y los gigantes’ será la nueva serie animada sobre el astro argentino, la cual llegará a Disney Plus en los próximos meses, bajo la producción de Sony Pictures Televisión. Relatará la historia de Leo, un niño que será transportado a un universo alternativo.

“Siempre soñé con participar en un proyecto en el que compartiera los valores del deporte, esos mismos valores que fueron muy importantes en mi carrera, con las generaciones más jóvenes. Nada es realmente imposible con trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y trabajo duro –dijo Messi–. Estoy deseando compartir esta serie con niños y niñas de todo el mundo, y espero inspirarlos y motivarlos a lograr sus propios sueños. Desde niño, siempre me gustaron las series animadas, y estoy ansioso por ver esta serie con mis propios hijos”.

Cada episodio tendrá una duración de 22 minutos y muestran el crecimiento de Leo para crear su forma de ser, además de la manera en que tendrá que resolver problemas. Muchos, fans de Messi, sin duda verán esto como un reflejo que podrá ayudar en su crecimiento personal.

“El fútbol es el deporte más popular del mundo, que une y fascina a millones de fans de todas las edades (…) Nos enorgullece trabajar con Lionel Messi y Sony Pictures Television para traer Messi and the Giants a nuestra apasionada audiencia infantil de todo el mundo. Sabemos que los temas que trata la serie, de familia, amistad y trabajo en equipo, resonarán no solo entre los aficionados al fútbol, sino entre todos los que les guste disfrutar de una gran historia”, indicaron desde Disney.