Las raras comparaciones en redes sociales por el arriesgado tatuaje en el cuello de 'La Liendra'

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra' , nuevamente volvió a llamar la atención por sus nuevos y extravagantes tatuajes en el cuello. En una sola sesión se realizó cuatro diseños.

A través de su cuenta oficial de Instagram , 'La Liendra' mostró el procesos de sus dolorosos tatuajes, pues la zona en la que se los hizo es muy sensible.

El resultado de sus nuevos diseños fue un pulpo, una paloma, algo que él describió como “una cara desenvolviéndose” y el código QR de su perfil de Instagram.

Los comentarios por parte de sus seguidores sobre sus nuevos tatuajes no se hicieron esperar, pues muchos criticaron sus diseños: "qué desastre te has hecho", "no me gustó se ve raro", "se tatuó con el Sisbén", "ahora si quedo demasiado ñero", "se enloqueció este man", son algunos de los comentarios de sus fanáticos.

A continuación mire el video en el que 'La Liendra' mostró sus tatuajes: