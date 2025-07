Latinoamérica, una región que inspira a europeos a hacer como música como G Face

Latinoamérica, construida por diversos países, sin duda se convirtió en una importante mezcla cultural en donde, por ejemplo, la música ha evolucionado para darle paso a nuevas ideas y llevando a que personas lejanas también vean en su cultura nuevas formas de componer arte.

Así le ha sucedido a Gabriel Fandiño, más conocido en la música como G Face, quien a lo largo de su vida ha encontrado en los ritmos latinos algo especial y, con apenas 24 años, encontró que esta parte del mundo tienen sabores capaces de hacer volar la imaginación de cualquiera.

Desde Galicia hasta Latinoamérica, el artista español G Face está construyendo un puente musical y emocional con su audiencia. Con apenas cinco años de carrera profesional, su nombre ya empieza a sonar fuerte en tierras latinoamericanas, especialmente en México y Colombia, países donde su música no solo se escucha, sino que se siente.

En entrevista con Blu Radio, el cantante habló sobre sus orígenes, su amor por la música latina, y su última canción, ‘Mi Luna’, un tema cargado de emoción, raíces y sonidos mexicanos.

“Con todo el respeto a la música latina, porque mira, de hecho, fue Mi Luna de las primeras canciones que compuse como con aires mexicanos, Mi Luna ya tiene como 3 años tranquilamente que escribí la canción y la dejé ahí escondida porque, bueno, sentía que no era el momento de presentarla, ¿no? Y a día de hoy que la he presentado, pues no me arrepiento para nada porque la reacción creo que la gente, la reacción más buena que he tenido de todas las canciones que he sacado ha sido con Mi Luna y creo que es porque realmente he hecho lo que me gusta, ¿sabes? Que al final pues no he dejado de ser un español”, expresó.

Cuando se le preguntó por un género musical que lo defina, G Face no duda: “No me gusta poner fronteras, hago música según lo que sienta”. Su versatilidad se refleja en cada producción: puede pasar de la bachata al pop, de la salsa al rock. “Depende de cómo me levante ese día”, bromea.

G Face // Foto: suministrada

¿Y Colombia?

“Es que vivirlo es otra manera totalmente, porque aquí yo veo que incluso a la música se tiene como más fanatismo, mucho más respeto. No sabría decirte, me queda mucho por conocer todavía, ¿sabes? Porque estoy descubriendo estilos nuevos como la champeta, como que por ejemplo en Cali la salsa es algo que domina, en Cali la salsa, ¿no? Estoy como descubriendo, llevo aquí una semanita, casi un poco más, y me estoy enamorando de la gente, de los estilos musicales, sobre todo, o sea que a medida que vaya conociendo más el país, creo que estoy seguro de que me enamoraré muchísimo más”, dijo el artista sobre su relación con Colombia.

Además, no descarta futuras colaboraciones con artistas colombianos. “¿Si puedo soñar? Carlos Vives y Maluma. Sería un sueño colaborar con ellos”.