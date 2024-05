Lee Eye, la urbana bogotana que aprovecha a su favor los sonidos de Colombia

Desde los 90, Bogotá se convirtió en epicentro de música en Colombia gracias al nacimiento de artistas que le dieron una voz al país en Latinoamérica. Pero es que, además, las disqueras y productores centraron sus esfuerzos en convertir a la capital como la puerta al mundo, algo que hasta la fecha sigue sucediendo con el auge de artistas como Morat, Alejandro Santamaría, Andrés Cepeda, The Mills o Lee Eye.

Esta última que, con apenas 25 años, ha logrado escalar en la escena del género urbano. Y es que la sorpresa es que en Bogotá no es habitual este tipo de música, pues la mayoría de artistas suelen surgir desde Medellín o Cali, siendo la capital el centro del rock o géneros alternativos.

"Desde pequeña escuché pop y me influenció de Rihanna, un poco de rock, pero en sí me influenció la cultura americana, el rap en inglés (...) Esos géneros me dieron una puerta abierta a desarrollar esas actividades. Lo urbano, no sé, me gusta mucho el perreo; creo que viene más de la influencia que tengo musicalmente como artista", expresó en Blu Radio.

Valeria, como es su nombre, apostó por algo que llamó "romper el rap", que es una forma diferente de la música. Usa bases de afrobeat, un ritmo típico del Valle, o con mezclas del urbano, trap y otros, permiten crean nuevas melodías e impulsar un propio sello musical. Pero su nombre artístico nació de una conversación de amigos y aunque allí no quiso romper el molde, sí cumplió con la expectativa que tenía.

"Mi cuerpo me pide rojo. Creo que es un color que me ha dado fuerza en estos momentos y que con los temas van muy bien. Son demasiado dolorosos, rojo, dolor y todo eso", añadió.

Su última canción es su mayor muestra musical

La canción, con un fresco beat a cargo de Mira cali, fusiona elementos hipnóticos del afro beat con influencias del perreo, mientras Lee Eye despliega su capacidad para crear melodías adictivas sin comprometer su potente lírica.

"Me encanta trabajar con Mira Cali. Lo que hicimos fue un afrobeat y salió muy rápido, todo sucedió en una hora y media, todo lo ensamblamos y salió (...) Yo me fui dejando llevar por el beat, empecé a escribir y yo estaba super enamorada, entonces todo salió muy fácil. La verdad lo disfruté, me encantó Cali", dijo.

Con pocos años de carrera es una mujer que ha recibido una acogida importante del público colombia. Lee Eye tiene miles de reproducciones en sus videos y, además, con olas de comentarios positivos resaltando su carisma artístico.