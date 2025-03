Lina Tejeiro dio contundente mensaje por su peso: “Donde hay carne, hay fiesta"

Lina Tejeiro se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana. Su profesionalismo, talento y carisma han dejado huella en la pantalla chica desde sus inicios en la icónica serie ‘Padres e Hijos’.

Con los años,la actriz llanera ha demostrado su versatilidad al participar en diferentes producciones que la han convertido en un referente del entretenimiento en nuestro país. Su sensualidad y autenticidad han sido características que han cautivado al público, consolidando su carrera en la industria del espectáculo.

Tejeiro sigue vigente en la televisión y en las redes sociales, donde mantiene una fuerte conexión con sus seguidores, quienes la admiran por su espontaneidad y empoderamiento. Su trayectoria sigue en ascenso, reafirmando su lugar como una de las actrices más queridas de Colombia.

Así respondió a quienes la criticaron por su peso

La reconocida actriz llanera, quien actualmente aparece en la producción “Nuevo rico, nuevo pobre”, respondió con humor y contundencia a las críticas que ha recibido recientemente sobre su peso.

“Es cierto que tengo unos kilos de más, pero después tendré toda una eternidad para estar en los huesos. Además: donde hay carne, hay fiesta”, expresó la actriz, dejando claro que no se deja afectar por los comentarios negativos.

Esto dijeron sus fans

La respuesta de Tejeiro ha sido celebrada por sus seguidores, quienes la aplauden por su actitud segura y positiva frente a los estereotipos de belleza. Sus declaraciones refuerzan un mensaje de amor propio y aceptación, demostrando que su carisma y confianza siguen siendo una de sus grandes cualidades.

"¡Estás es hecha una mamasita!", "No es la apariencia, es la esencia lo que te hace hermosa siempre", "Estás hermosa… con todo el amor y la vivencia, te sugiero que no alimentes esa idea, continua comiendo lo que te de gana, cumpliendo con el ejercicio que siempre haces y segura de que estás perfecta, en tu peso ideal, ningún kilo se más!", "Ojalá así me viera con esos kilos" y "Se llama fase de volumen, luego le darás la definición en el gimnasio", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la actriz.