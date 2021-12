La actriz Lina Tejeiro reveló a sus seguidores la verdadera razón por la que sigue estando soltera. La confesión la hizo a través de unas historias en Instagram, luego de que un seguidor le preguntara por qué seguían viéndola sola y si extrañaba estar en pareja.

"Me encanta mi soledad, pero seria una mentira decir que no extraño con quien arrucharme, con quien amanecer y a quien besarle esa trompa. He aprendido en esta soledad que definitivamente el día que quiera estar con alguien es porque quiero y no porque me siento sola", afirmó Lina.

Tejeiro también confesó si actualmente "tenía un arrocito en bajo".

"¿Tengo cara de que lo tengo? ¿De que me lo comí?" , dijo entre risas la actriz.

Vea lo que dijo Lina Tejeiro sobre su situación sentimental: