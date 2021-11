“Cuando lo escuché apreté nalg*”: Lina Tejeiro al encontrarse con Andy Rivera en una fiesta

La actriz Lina Tejeiro se confesó y contó lo que sintió al ver a su expareja Andy Rivera en la fiesta de su endocrinólogo donde coincidieron. Lo hizo a través de un video en redes sociales.

"La verdad obviamente apenas lo escuché apreté nalga. Me dije, llegó Andrés, pero cuando lo saludé y lo vi recordé porque no estábamos juntos y se me pasó", dijo entre risas Lina, quien mientras se confesaba degustaba de unos trozos de pollo apanado.

Luego de ello, Lina también se sinceró y dijo que a lo largo de su vida jugó con los sentimientos de otras personas y que se involucró con alguien para olvidar a otra persona. Sin embargo, manifestó que esos dos hechos jamás los ha vuelto a hacer e invitó a sus seguidores a no hacerlo.