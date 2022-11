Llorando, Lina Tejeiro reveló detalles desconocidos de su relación con Andy Rivera

Sincerándose casi que por completo, la hermosa actriz colombiana Lina Tejeiro reveló detalles hasta ahora desconocidos de su relación con el cantante de reguetón Andy Rivera.

Lina abrió su corazón con sus seguidores en un Instagram Live y, entre lágrimas, contó las razones por las que volvió con el cantante pereirano y terminó tiempo después y por qué su relación no funcionó, por más amor que exista entre ambos.

En medio de la conversación con sus seguidores, Lina confesó que después de escribirle un mensaje a Andy decidieron volver a intentarlo, viajaron a México y eran felices, pero que, lastimosamente, las heridas causadas por ella haber insistido con otra relación terminaron pasándoles factura.

“Le pedí disculpas porque sabía el daño que le había hecho publicando otra relación, haciéndola tan pública y tan expuesta. El caso es que volvimos a intentar las cosas con Andrés, lo intentamos, se filtraron las fotos en Cancún. Empezó la gente a atacarnos, le decían cachón”, contó la actriz.

Asimismo, habló de las duras críticas y mensajes nada constructivos de los que fueron víctimas en redes sociales, en donde personas, sin saber, se atrevían a opinar con veneno, haciendo daño y sin conocer lo que había detrás.

“Es difícil sanar y perdonar cuando te recuerdan el daño que te hicieron (…) Llegamos a la decisión y dijimos que no es sano seguir intentándolo”, dijo.

“El haber estado en otra relación sin haber sanado mi corazón. Eso fue lo que pasó, tenía que decirlo. No es fácil, pero bueno, la gente es así, la gente disfruta de hacer daño. Es difícil cuando la familia no está de acuerdo”, agregó la talentosa mujer.

Finalmente, ‘La reina del Tik Tok’, como es conocida, dijo que su tusa más dura se llama Andy Rivera e hizo un llamado a las personas para que dejen por fin de atacarlos.

“Aunque uno diga que no duele, somos seres humanos. Pues bueno, por eso no estamos y no pudimos estar. No funcionó y así tiene que aceptarse. La tusa más larga de mi vida se ha llamado Andy Rivera. Dejen de atacarlo y atacarme”, manifestó.

