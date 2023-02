Lo que no se vio en la vecindad: Doña Florinda revela inéditas y atrevidas fotos de su juventud

El Chavo del 8 es uno de los programas más icónicos para las familias en América Latina, pues el elenco conformado por Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Florinda Meza, entre otros, se ganó el corazón de miles de espectadores.

Sin embargo, cuando el programa llegó a su fin, se empezaron a conocer detalles de cómo se llevaban las personas del elenco afuera de los escenarios, como por ejemplo la buena relación que mantenían Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, quien constantemente sorprende a sus fanáticos en redes sociales al compartir recuerdos de la famosa serie mexicana.

Por ejemplo, en su última publicación en Twitter, Florinda Meza compartió unas fotos de su juventud, cuando hacía parte del Chavo del 8. Asimismo, en la publicación, aseguró que Bolaños, creador de la serie, le manifestaba que era la mujer más hermosa del mundo.

"Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría?", manifestó Meza en su cuenta de Twitter.

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo... pic.twitter.com/4hkqUNas1L — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023

Publicidad

Cabe resaltar que, por medio de un emotivo video publicado en su cuenta de Twitter, Florinda Meza recordó con unas palabras a Roberto Gómez Bolaños ' Chespirito ', quien fuera su esposo desde 2004, tras ocho años de su fallecimiento.

"Qué perdida tan grande. Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando era niña decía que el ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al ocho es infinito y si lo paras es el reloj de arena de los números", dice en el video Florinda Meza, tras un inicio en el que se ven tres fotografías del actor mexicano.

'Florinda Meza también afirmó que ahora no le parece "tan festivo" el número ocho, debido a que precisamente hace ocho años "se le acabaron los granitos" al reloj de arena de Roberto Gómez Bolaños, "mi Robert", como ella lo llama.

Publicidad

Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023?

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?