Los Jaycobz consolidan en 'Sin Ti' un sonido fresco musical en Colombia

Este dúo de hermanos sigue expandiendo su presencia en la escena musical; ahora, con su quinto sencillo 'Sin Ti' esperan imponer un estilo fresco en la industria musical. Pese a que crecieron en España, entendieron que este tiene un mismo idioma en cualquier parte del planeta y reflejan en este tipo de producciones fieles a esas ideas.

"Desde niños crecieron escuchando R&B, con artistas como T-Pain y Nelly. Debido a su trasfondo religioso, también escucharon y cantaron mucho gospel. Aunque son de los 2000s, siempre les llamó la atención la música desde la era de Motown en adelante: grupos como Earth, Wind & Fire, The Commodores, Stevie Wonder, etc. Esta estética y ese flow los inspira profundamente. Por eso, su verdadero sueño es poder traer esos elementos y adaptarlos a la realidad actual", contaron desde Warner Music.

El nuevo sencillo de Los Jaycobz, rinde homenaje a las grandes baladas de Sin Bandera y Luis Miguel, fusionando armonías envolventes y una composición atemporal. Con una estética sonora vintage, el dúo colombo-español explora nuevas dimensiones emocionales, reafirmando su versatilidad y conectando con quienes buscan música cargada de sentimiento.

Ellos comenzaron su camino subiendo covers en YouTube y demostrando su talento poco a poco confirmando que el esfuerzo sí da frutos. En 2020 decidieron volver a Colombia, su país natal, para perseguir el sueño de ser artistas. Recientemente firmaron su primer contrato discográfico con Warner Music Colombia y se embarcaron en el descubrimiento de su sonido más auténtico. Sirviéndose de sus influencias religiosa.