Los nominados a los Premios Óscar 2017

Los nominados a los Óscar fueron anunciados este martes por la Academia estadounidense de Artes y Ciencias Cinematográficas, con "La La Land", "Moonlight" y "Manchester by the Sea" como las grandes favoritas.

Publicidad

El musical "La La Land" recibió el mayor número de nominaciones al Óscar con 14, incluidas las categorías a mejor película, dirección y actuación.



En segundo lugar quedó la película de ciencia ficción "Arrival" y el drama "Moonlight", ambas con ocho.



Cabe precisar que la ceremonia de premiación se celebrará el 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.



Estos son los nominados en las principales categorías:



Mejor director: Damien Chazelle ("La La Land") y Barry Jenkins ("Moonlight") serán candidatos al Óscar al mejor director, un galardón por el que también lucharán Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea"), Denis Villeneueve ("Arrival") y Mel Gibson ("Hacksaw Ridge").



Mejor película: "La La Land", "Moonlight", "Manchester by the Sea", "Arrival", "Fences", "Hidden Figures", "Lion", "Fences", "Hell or High Water" y "Hacksaw Ridge" son las aspirantes al premio de mejor película en la 89 edición de los Óscar.

Mejor actriz: Isabelle Huppert, "Elle"; Ruth Negga, "Loving"; Natalie Portman, "Jackie"; Emma Stone, "La La Land"; Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins".

Publicidad

Mejor actor: Ryan Gosling ("La La Land") y Casey Affleck ("Manchester By The Sea") fueron nominados al Óscar a mejor actor, un premio al que también aspirarán Denzel Washington ("Fences"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") y Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge").

Publicidad

Mejor fotografía: Rodrigo Prieto (“Silence”), Bradford Young ("Arrival"), Linus Sandgren ("La La Land"), Grieg Fraser ("Lion") y James Laxton ("Moonlight").

Mejor actriz de reparto: Viola Davis, "Fences", Naomie Harris, "Moonlight", Nicole Kidman, "Lion", Octavia Spencer, "Hidden Figures", Michelle Williams, "Manchester by the Sea".

Publicidad

Mejor canción: Lin-Manuel Miranda con "How Far I'll Go", "Audition (The Fools Who Dream)" y "City of Stars", ambas del filme "La La Land", el tema "Can't Stop The Feeling" de la cinta "Trolls" y "The Empty Chair" del documental "Jim: The James Foley Story".