Luis Alfonso lidera una semana llena de estrenos musicales en Colombia

Fue una semana contentosa para el reconocido cantante Luis Alfonso,pues estrenó su último álbum con 19 canciones en un viaje lleno de colaboraciones. Pero no solo el oriundo de Popayán llegó con música nueva, sino que, en Colombia, varios estrenos musicales se dieron durante la semana.

Sebastián Yatra, Christian Nodal, Becky G, Karol FG, Blessd, Jhayco, Benú y Mike Bahía fueron algunos de los artistas que salieron esta semana con estrenos musicales de todos los estilos y géneros posibles, que, por supuesto, ocupan las principales listas de reproducción.

Luis Alfonso y su álbum ‘Contentoso’ da mucho de qué hablar

“El álbum ‘Contentoso’ cuenta con alrededor de 20 canciones, repleto de colaboraciones diversas. Es una propuesta musical para todos los estados de ánimo, desde las despechadas hasta las enamoradas. No hay excusa para no disfrutar de estas canciones”, comentó el cantante popular en una entrevista con Blu Radio. “Puedo afirmar que es uno de los mejores trabajos, por no decir el mejor. Confío en que será un gran éxito, con la ayuda de Dios y mi gente”.

Karol G se una a Andrea Bocelli para una gran versión de ‘Vivo por ella’

Karol G ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores con una faceta inédita en su carrera, al incursionar en un ritmo musical completamente diferente al que nos tiene acostumbrados. La artista paisa se ha unido al renombrado Andrea Bocelli para interpretar una nueva versión de ‘Vivo por ella’, que formará parte del próximo álbum del famoso tenor.

Más estrenos musicales en Colombia

‘Duelo’ de Nanpa Básico y Kany García: los dos artistas unen sus fuerzas para presentar una versión cargada de sentimiento de un amor que dejó dolor y necesita una superación. Una conexión única entre dos grandes cantantes.

‘Pal Cora 01’ de Christian Nodal: el mexicano llega con un nuevo álbum que, según él, es un viaje de despecho, desamor, sensualidad, doble sentido y conquista: “Por eso es por lo que quise que, tanto mi gira, como el álbum que comienza con este EP, sea un reflejo de lo que buscan en mí y lo que yo quiero dejar en ellos”, dijo.

‘Cómo diablos’ de Becky G: la artista crea este cautivador tema con base de corridos tumbados que busca crear una ola de sentimientos puros. Mezcla tradicionales sonidos de México con su carisma y fuerza.

‘Carita Triste’ de Ana Mena y Emilia: la nueva generación de artistas se une para sacar este sencillo electro pop con el objetivo de mostrar todo su talento musical para explorar una historia de amor.

‘Doctor’ de Luck Ra y Nicki Nicole: el dúo se une para crear esta canción que narra el amor y el desamor con un ritmo pegajoso utilizando instrumentos vibrantes para que la letra obtenga una mayor profundidad con la mezcla de estos dos talentos.

‘Los Domingos’ de Sebastián Yatra: este nuevo sencillo en formato de balada del colombiano busca a crear un escenario de ensueño donde las personas se encuentran con la mujer de sus sueños. “Esta es la canción perfecta para dedicarla a esa persona especial. Marca el comienzo de una etapa hermosa en mi carrera, después de un año y medio de inspiración escribiendo música”, dijo.

‘Tu Feo’ de Lenny Tavárez y Prince Royce: una bachata con toques urbanos que mezcla dos talentos para hablar de un amor que habla de la fortuna de encontrar a esa mujer especial, también hablando de la suerte de estar en lado correcto.

‘Desaparecida’ de Mike Bahía: el vallecaucano sigue explorando sus orígenes en este homenaje a su tierra natal. Una canción que narra la transformación de una gran relación hasta el punto de volverse en dos personas irreconocibles.

‘Rookie Veterana’ de Gotay ‘El Autentiko’ y ‘Nene de Oro’: "Para mí es una bendición poder seguir haciendo música y mantenerme activo, incluso entre las nuevas generaciones”, dijo Gotay, pues esta nueva canción mezcla lo clásico del reguetón con los toques de la revolución del nuevo género urbano.

‘La Vida’ de Maía: un himno de gratitud a las cosas buenas que pasan en el día a día. La artista apuesta por dar un mensaje poderoso de plenitud y satisfacción para valorar todo con un ritmo de salsa que emociona y resalta el corazón de la cantante.

‘No me importa’ de Pillao Rodríguez y Diego Daza: una canción que narra, a través del vallenato, la historia de una mujer que es infiel a su pareja, pero aún así este hombre espera que ella pueda volver a su lado y hacer un borrón y cuenta nueva para construir juntos un amor.

‘Dolores’ de Drea Dury: "Esta canción marca un momento decisivo en la creación de Palmera Nights. Decidí que iba a hablar mucho más sobre mis problemas, abrirme y compartir mis pensamientos”, dijo la artista. Este tema es aún más especial porque es un homenaje a su abuela a través de sonidos llenos de amor.

‘Weekend the club’ de Vallejo 777: con esta canción el artista busca revolucionar el género con una mezcla del regional y la electrónica para poner a vibrar toda Europa. Una persona que busca disfrutar la vida al máximo.

‘Party Coquette Club Mix’ de Zalek: un electro corrido sobre una mujer que busca salir de fiesta y pasarla bien. Una versión potenciada con ritmos colombianos llegando a corazones emocionados en cualquier parte del mundo.

‘Hello’ de Benú: la canción destaca por su producción innovadora, donde los sintetizadores y las líneas melódicas electrónicas crean una atmósfera futurista y audaz. La canción no solo propone un ritmo pegajoso y seductor, sino que también experimenta con nuevas estructuras y sonoridades dentro del género.

‘ABC’ de Astra: es un viaje hacia el interior, un descenso a las profundidades de la desilusión y la incertidumbre. Las letras de Zach Adams, desnudas y conmovedoras, nos sumergen en la lucha por encontrar claridad en un mundo confuso, mientras se navegan los desafíos de la vida en busca del yo interior.

‘Deseo’ de Andy Cruz: el artista ha invertido su corazón y alma al crear esta canción que busca mostrar la historia de un amor frustrado, el imposible que se fue y llega una versión de él que solo quiere vacilar.

‘Llégate’ de Zatiam el número 8: el artista pereirano llega con esta canción de la música urbana con elementos de la electrónica para contar la historia de dos personas que se encuentran destinadas a estar juntas. “El video muestra la historia de dos personas que se conocieron tiempo atrás, pero por cosas de la vida estuvieron un tiempo alejados y por una casualidad se volvieron a encontrar”, dijo.

‘Llegas tú’ de Muerdo: el artista muestra una cumbia inspirada en Colombia para hablar de un amor verdadero, el cual cambió todo con solo aparecer. Presentará su nuevo álbum en Bogotá en el mes de octubre.

‘Precioso’ de Mareah: “Arrastrándome en mi propia casa llegué a una revelación muy fuerte y muy difícil: me tengo que tratar como un objeto precioso”, dijo la artistas, pues, a través de sonidos frescos sale de una tormenta en este que se convierte en una luz.

‘Mis ojos no podían ver’ de Chales Ans: al lado de la poderosa voz de Carla Morrison sale a la luz una canción que, por diversos motivos, no puedo estar en plataformas digitales y, finalmente, llega para quedarse en el internet en esa historia de sentimientos.

‘Lo prohibido’ de Pablo Ocampo y Pasabordo: esta propuesta musical revoluciona la escena latina al fusionar elementos tradicionales del género regional con el ritmo inconfundible de la cumbia. El resultado es una mezcla innovadora y atractiva que redefine los límites del género.

‘Ahora que puedo’ de Fernando Burbano y El Andariego: una nueva versión de este histórico tema con más emoción y pasión, invitando a disfrutar la vida pese a los problemas que se puedan presentar con el paso de los días.

‘De otro mundo’ de Andrés Ariza: el artista cartagenero llega con este sencillo que es una oda inspirada a sentimientos puros y sinceros que pueden tenerse hacia un hijo. Llena de nostalgia, la letra cobra vida por sí misma.