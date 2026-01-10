En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Luis Alfonso se pronuncia entre lágrimas sobre la muerte de su amigo Yeison Jiménez

Luis Alfonso se pronuncia entre lágrimas sobre la muerte de su amigo Yeison Jiménez

Luis Alfonso, compañero cercano de Yeison Jiménez, con quien tiene una canción llamada Destino Final, se pronunció en sus redes sobre el hecho.

Publicidad

Publicidad

Publicidad