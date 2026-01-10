Luis Alfonso se pronuncia entre lágrimas sobre la muerte de su amigo Yeison Jiménez

Un grave accidente aéreo se registró en la tarde de este sábado en el departamento de Boyacá, luego de que una avioneta se precipitara a tierra en zona rural ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama, cerca del aeródromo Juan José Rondón.

La aeronave, de matrícula N325FA, cayó aproximadamente a las 4:11 p. m., momento en el que se activó la señal de emergencia del sistema de localización (ELT), lo que permitió la rápida movilización de los organismos de socorro y de la Policía Nacional.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular Foto: AFP

Al llegar al lugar del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los seis ocupantes que viajaban en la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el cantante de música popular Yeison Jiménez, uno de los artistas más reconocidos del género en Colombia.

Luis Alfonso, compañero cercano de Yeison Jiménez, con quien tiene una canción llamada Destino Final, se pronunció en sus redes sobre el hecho. Entre lágrimas, dijo que "nos acabamos de enterar de la tanlamentable noticia, estamos vueltos mierda, estamos muy aburridos, y no es para menos. Se nos fue el viejo".



"Mucha fuerza para su familia y todos sus seres queridos. Aquí estamos para lo que se necesite siempre Dios los bendiga", acompañó en su publicación.

En el siniestro también perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, según información preliminar entregada por la Aeronáutica Civil.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil ya se encuentra en la zona adelantando las labores de inspección y recolección de evidencias que permitan establecer las causas del siniestro. La entidad expresó su solidaridad con las familias de las víctimas e indicó que emitirá informes técnicos a medida que avance la investigación.

La muerte de Yeison Jiménez ocurre en uno de los momentos más destacados de su carrera artística, luego de haber logrado llenar el estadio El Campín de Bogotá en julio de 2025, un hecho histórico para la música popular, y de anunciar una segunda fecha para marzo de 2026.