¿Luis Miguel, mal padre? Aracely Arámbula se despacha contra el cantante': “Es deudor alimentario”

Las declaraciones de Aracely Arámbula, actriz mexicana y madre de los hijos que comparte con Luis Miguel, generaron una gran conmoción en el mundo del espectáculo. En sus palabras, Arámbula acusó a Luis Miguel de no proporcionar el apoyo financiero necesario para el cuidado de sus hijos. Estas afirmaciones provocaron diversas reacciones, incluyendo el respaldo de algunas mujeres.

Arámbula habló con total sinceridad sobre la ausencia de Luis Miguel en la vida de sus dos hijos, Miguel y Daniel, con quienes, según afirma, el famoso cantante no ha tenido contacto en años. Esta semana, ‘La Chule’ compartió de manera inusual la naturaleza de la relación entre sus hijos y su padre, Luis Miguel.

Aracely Arámbula decidió hablar sin ningún filtró. Su motivación principal para referirse de manera tan directa fue sido la forma cariñosa en que el cantante se muestra, interactúa y se comporta con las hijas de su actual pareja, Paloma Cuevas. Arámbula considera injusto que sus hijos, Daniel y Miguel, ni siquiera tengan la oportunidad de establecer un vínculo con su padre.

Las reacciones ante sus palabras se han difundido en todo el mundo, incluyendo España, el país donde reside la nueva pareja del artista. Además, estas reacciones se han hecho sentir en México y Estados Unidos, donde uno de los programas de habla hispana más influyentes, "El Gordo y la Flaca", también ha emitido opiniones al respecto. Tanto Raúl De Molina como Lili Estefan han hablado con franqueza y destacaron la crítica contundente de la cubana, quien censuró fuertemente a una de las partes involucradas por considerar inapropiado su comportamiento.

"Me quito el sombrero... Lo que ha dicho Aracely nadie se ha atrevido a decirlo", dijo De Molina refiriéndose a la reacción de Arámbula ante la prensa.

Por su parte, Estefan también tomó partido y agregó "El tiempo pasa y nadie entiende cómo Luis Miguel no reacciona. Cómo el corazón de él no dice, 'Dios mío, qué estará pasando con la vida de mis hijos. Me necesitan, necesitan mi consejo, necesitan una guía, necesitan una figura paterna'", dijo ante el comportamiento de ‘El Sol de México’.

¿Qué dijo Myrka Dellanos sobre Luis Miguel?

Myrka Dellanos respondió a los comentarios recientes de Aracely Arámbula sobre Luis Miguel. En el programa "La Mesa Caliente" de Telemundo, la periodista cubanoamericana expresó su firme apoyo al cantante mexicano, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado. Además, Dellanos también defendió a la actual pareja de Luis Miguel, la diseñadora española Paloma Cuevas, a quien considera su amiga cercana, pero quien, además, es la comadre de Arámbula.

Por lo pronto, la polémica sigue y en este tema cada uno tiene su verdad. Luis Miguel no se ha pronunciado acerca de las declaraciones de Aracely Arámbula con quien tuvo un mediático romance.