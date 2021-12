Luisa Fernanda W contó cómo le quedaron sus senos tras cirugía de aumento

La empresaria y generadora de contenido Luisa Fernanda W se operó los senos y contó como le quedaron tras el cambio de sus prótesis . Además, reveló que se hizo un aumento de mamas. La noticia la dio a conocer a través de varios videos en sus historias de Instagram en las que aparece recién operada.

"Esta cara es de recién operada. Hace un rato salí de cirugía, estoy en casa. Me fue muy bien, ya me cambié las prótesis, las tenía gigantes. Me aumenté un poquito, pero ya quedé lista, ya con prótesis nuevas. Me siento súper rara porque me quité las uñas y estoy usando medias antisexys. Lo importante es que salí bien de la cirugía, fue muy rápida y me siento muy bien", contó Luisa Fernanda W .

La influenciadora comparó la experiencia de esta operación con la primera que se realizó en sus senos.

"Cuando me hice los senos por primera vez me recuperé muy rápido, pero el dolor era impresionante. Ahora estoy como si nada", indicó.

