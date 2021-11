Video: Luisa Fernanda W casi se ahoga con su hijo Máximo en Santa Marta

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W dejó a sus seguidores preocupados después de contar que vivió un episodio con su hijo Máximo mientras se encontraba en las playas de Santa Marta.

La instagramer le contó a sus seguidores que durante su viaje el fin de semana, vivió un episodio con su bebé que, según ella, le sirvió como aprendizaje, a pesar que fue un momento de mucho pánico.

Les voy a contar una experiencia que me sirve como aprendizaje. Resulta que estamos en Santa Marta: nos fuimos con mis amigos en un yate, llegamos al lugar y el yate se detuvo; yo me bajo con Máximo para que él sienta el agua salada Contó Luisa

Luisa agregó que mientras caminaba por el lado pando del mar con su hijo, de repente cayó a un hueco y su única reacción fue alzar a Máximo para que no tomara agua y lo rescataran. “Yo me voy a caminar, cuando de repente me hundo con Máximo porque hay un hueco gigantesco y lo primero que hago es alzar a mi hijo para que alguien me lo reciba".

Sin embargo, sus amigos y las personas con las que estaba creyeron que estaba jugando con el bebé, pero realmente se estaba hundiendo, pero Pipe Bueno logró ver la situación y se lanzó para ayudarlos, pero Luisa aseguró que el hueco era tan profundo que él también se hundió. "A mi edad yo jamás había tragado tanta agua como hoy" .

Finalmente, Luisa Fernanda aseguró que solo se trató de un susto y por eso compartió la historia con sus seguidores. Además, que fue una situación que le dejó una enseñanza y también le podría ser para sus fanáticos. “Uno entrega la vida por sus hijos. Cuando tú eres mamá te separas de lo que eres como ser humano, de tu instinto de supervivencia, para protegerlos a ellos”.

Mire el relato de Luisa Fernanda W:

