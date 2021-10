Luisa Fernanda W decidió responder ante los comentarios de algunos seguidores que la criticaron, nuevamente, por su faceta como cantante.

Esta vez, la influenciadora contestó a través de sus historias de Instagram que el comentario de ser una “cantante exitosa” no lo dijo ella, sino otra persona durante la presentación del Miss Colombia.

“Me importa un carajo tu comentario, no me importa lo que opinen (…) No lo dije yo, lo dijo otra persona. Lo cierto aquí es que mencionaron la palabra exitosa y soy una mujer exitosa”, añadió.

Esto, luego del comentario de un usuario que le preguntó “¿desde cuando eres una cantante reconocida”.

Vea el video aquí: