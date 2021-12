Luisa Fernanda W reveló la razón por la que se ha alejado de sus amigos de siempre

La generadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W contó en sus redes sociales cómo va su relación con sus amigos de siempre. Esto, por la ausencia de publicaciones con los mismos, según sus seguidores.

Según Luisa, una de las razones por las que está alejada de sus amistades de años es que ya no vive en la ciudad donde ellos viven, sin embargo, afirmó que esto no significa que no siga hablando con ellos.

"Ya no vivo en la ciudad donde viven la mayoría de mis amigos. Aquí donde vivo estoy haciendo nuevos amigos, pero conservo mis amistades de hace mucho tiempo. En los eventos que hemos hecho he conocido gente maravillosa, prospectos de buenos amigos y me he sorprendido con la personalidad de mucha gente del medio", contó Luisa Fernanda W en Instagram.

"El hecho de que no me mantenga saliendo tanto con mis amigos como antes no significa que no sean mis amigos", enfatizó.