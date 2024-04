Mabel Cartagena se estrena en la televisión internacional con Discovery Home & Health //

El próximo jueves, 11 de abril, Discovery Home & Health, a través deMax, la plataforma de streaming de HBO y Warner Bros estrenará una nueva temporada de 'Tu Casa, Un Hogar', la popular serie donde un grupo de expertos renuevan la vivienda de desconocidos para convertirlas en palacios, pero, ahora en versión colombiano con Mabel Cartagena.

Oriunda de Barranquilla, Cartagena se ha viralizado en redes sociales por sus tips y consejos para mantener organizado un hogar desde su experiencia y pasión por el orden. Pero en BumBox, de Blu Radio, en su podcast 'Los cuentos de Mabel', confesó que en su juventud era una mujer desorganizada y fue un momento de su vida con otras personas lo que le cambió toda las perspectiva en este mundo.

"Empecé a llenarme de ira, furia y de rabia. Comencé a ordenar porquerías ajenas. Imagínate llegar a las 6:00 de la mañana de trabajar para ponerme unos guantes, húmedos por dentro, para recoger preservativos que, hombre, ni siquiera los usé yo. Con el asco que me daba todo, comenzaba a limpiar el comedor, la sala y arreglar al tapete para que no me lo cobraran y así forjé el hábito del orden en todo", contó.

Ahora, en esta serie de Discovery Home & Health, Cartagena mostrará todo lo que aprendió para ayudar a familias colombianas a cambiar la realidad de sus hogares junto al diseñador Juan Sebastián Rangel. Ella aseguró que la limpieza se convirtió en su terapia y su mejor antidepresivo.

Blu Radio estuvo en la premiere de la serie y, sin duda, la serie mantiene la esencia de h&h, pero con su toque colombiano y entretiene por los sentimientos que transmiten todos los protagonista. Incluso, la propia Cartagena aseguró que todo lo que sucede en un episodio es real y no es fácil llegar a espacios que pueden llegar a ser difíciles de manejar, pero la motivación de una sonrisa es suficiente para sacarlo adelante.

La serie será estrenada también en Discovery Home & Health el jueves, 11 de abril, a las 10:30 de la noche.