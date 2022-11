Madonna, al borde de la censura por atrevida foto en Instagram

La cantante Madonna desafió nuevamente las reglas de Instagram, al publicar una provocadora foto en la que deja ver su sensual look.

Madonna publica diariamente su “diario de cuarentena”, en el que comparte videos o fotografías de su encierro por el coronavirus, aparece con un sujetador transparente y una tanga negra, que dejan poco a la imaginación.

Mi situación de vestuario actual. Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!", dice la descripción que acompaña la imagen.

