Maduro es un asesino y lo van a tener que meter preso: vocalista de Maná

En entrevista con EFE, el artista mexicano Fher Olvera lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y, además, hizo un llamado a seguir apoyando las manifestaciones del pueblo venezolano.



"Me parece muy razonable e importante apoyar la lucha en Venezuela. Maduro es un asesino y lo van a tener que meter preso a él y todo su régimen. Nosotros estuvimos allí hace 20 años y era un país impresionante", dijo



El cantante recordó también que hace años Venezuela era un país muy prospero. "Nosotros estuvimos allí hace 20 años y era un país impresionante", contó.



Le puede interesar: No use mi música como propaganda para manipular al pueblo: Luis Fonsi a Maduro.



Con Olvera, ya son varios los artistas que se suman al rechazo del régimen de Maduro. Días antes lo habían hecho Luis Fonsi, Daddy Yankee y Ricardo Montaner.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad