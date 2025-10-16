Maisak cumple su sueño y crea música al lado de Maluma: "Se nos dio"

Era octubre de 2024, Maisak se fue viral mundialmente al lado de Feid con el estreno de 'Se Me Olvida' y se perfilaba a ser una estrella que brillaría en todo el país, que, para sorpresa, fue así y mucho más. Pero en aquella ocasión, con cabeza baja dijo: "Algún día tendré mi canción con Juan Luis".

Lo declaró en diálogo con Blu Radio que "sería un sueño hecho realidad" tener un sencillo al lado de Maluma, que no solo era su padrino musical, sino su ejemplo a seguir por su gran carrera; ahora, un año después, lo que era un deseo se hizo realidad y 'Un Polvito +' será la primera, de muchas espera al lado del 'Pretty Boy'.

"Estoy en un momento de luz, de brillo y de trabajo. De mucho sacrificio en cuanto a camellar para hacer las cosas que se requieren muchísimo (…) Con mis canciones te puedes enamorar, perrear y llorar perreando. Hace 10 años vivo en Medellín y al lado de mi familia, pero se volvió el doble de difícil por esas responsabilidades, entonces fue el doble de trabajo", dijo en su momento.

Maisak y Maluma // Foto: suministrada

El sencillo se conecta con la tendencia global del perrear llorando y, en palabras de Maisak, se define como un “vallenatico pa’ la disco”, logrando una fusión única que combina emociones con ritmos urbanos, invitando a bailar y a sentir al mismo tiempo.



'Un Polvito +' cuenta la historia de una pareja aparentemente tóxica que acaba de terminar, narrada desde la vulnerabilidad y la intensidad de un amor que se resiste a desaparecer: “Mi corazón me está diciendo que te extraño, pero prefiero irme antes de que te haga daño".

Este logro se suma a la extensa lista que, en poco tiempo, Maisak ha logrado hacer y al lado de Maluma seguirá creciendo su estilo, tal como ya lo hecho con Nanpa Básico, Ryan Castro y, por supuesto, Feid.