Maisak y su vallenato en EP lideran una semana de estrenos musicales en Colombia

Termina otra semana cargada de música en Colombia, la última de un mes en donde varios artistas colombianos estrenas grandes producciones, como, por ejemplo, Feid y Karol G con sus esperados álbumes que al fin vieron la luz.

Pero ahora el turno es para la nueva generación y al fin llega el primer de Maisak, la revelacion urbana en Colombia.

Sus vallenatos en la disco se vuelven una realidad en ‘Dr. Dealer’, el primer EP de este artista que ha construido una carrera solida acompañada de grandes colaboraciones como Ryan Castro, Feid, Nanpa Básico, entre otros.

En total son 6 canciones, que llegan a darle mayor solidez a su carrera artística como un artista que seguirá creciendo con el paso de los días y tomando una fortaleza especial.

"Yo no me considero un artista emergente, la verdad. No me considero un artista que hace música y creo que no deberían llamarle artista emergente a ningún talento. Obviamente todos estamos en crecimiento, pero yo no me considero un artista emergente. Considero que soy un artista que está en una etapa muy bonita, que está haciendo el proceso, que está dando buena música, que está representando con música, que al final le cuenta lo que hacemos los artistas. Pero lo que te digo me encanta, igual me encanta el proceso, me digo todo", puntualizó en diálogo con Blu Radio.

Crudo regresa y pisa fuerte con su nuevo sencillo

Regresa Fernando Bustamante, conocido musicalmente como Crudo, con un sencillo en donde el MC mezcla los ritmos de una vibra tropical para ponerle un ritmo para cantar ‘Reina Valera’, su nuevo sencillo en donde la poesía y energía se mezclan en uno solo.

“Desde sus inicios en Medellín, Crudo Means Raw ha demostrado que no necesita disfrazarse de lo que no es para conectar. Fue de los primeros en combinar el rap con melodías que hablaban de calle y de conciencia sin perder profundidad ni potencia. En “Reina Valera”, da un paso más: entrega un tema que no solo suena bien, sino que hace bien”, indicaron desde su equipo.

Lista de estrenos musicales en Colombia

Por supuesto, estos son estrenos no son los únicos de esta última semana de junio de 2025, sino que más música se sumó a las principales listas de reproducción. Conozca aquí la lista completa:

‘Maldito ChatGPT’ de Camilo: “Vivimos rodeados de respuestas rápidas. De fórmulas diseñadas para evitar el fracaso. De tecnologías que lo predicen y lo saben todo. De ideas sobre cómo se supone que debe verse el amor. Pero hay algo que no cabe en ninguna lógica. Ni en ninguna lista de requisitos. El amor no es un casting. El amor es algo que se siente. Y nada, ni nadie, puede sentirlo por nosotros”, dijo el artista sobre la canción.

‘El vino de tu boca’ de Alejandro Sanz: el cantautor español llega con este sencillo en donde habla de los recuerdos y los versos que quedan cuando hay un adiós, pero esos detalles se mantienen vivos, aunque pase el tiempo y la vida parece que cada día los aleja más.

‘No me alcanza’ de Duki: el trap argentina llega de la voz de ‘Duko’ para hablar de la superación personal y la fuerza para salir adelante para llegar a la cima, demostrando que la vida no alcanza para cumplirlo todo y todavía queda mucho más por delante.

‘Borracho te busco’ de Andy Rivera y Yeison Jiménez: un dúo que pocos esperaban, pero que era necesario para un tema de desamor apto para cantar a esas horas donde mirar el celular debería ser algo prohibido.

‘Confesarte’ con Dalmata: el puertorriqueño prueba algo diferente en su manera de hacer música y presenta un corrido mexicano en donde le cuenta a aquel amor que todo lo hizo de corazón, pese a la manera que fue correspondido.

‘Traguita’ de TIMO y Juan Duque: una unión inesperada en donde la música se mezcla para hablar de esa etapa del enamoramiento, pero que termina en ese molesto casi algo que deja más preguntas que respuestas.

‘Blue (remix) de Brokix y Valka: “Para nosotros este remix con Valka significa unión, no solo entre los dos proyectos, sino también entre nuestras ciudades Cali y Medellín. Nosotros somos los jóvenes que en este momento estamos trabajando por la música en nuestro país. Poder colaborar en un tema tan duro con un gran productor como lo es DJ MAFF, hacen que la canción sea una combinación exótica de muchos colores y sabores, para que la escuchen”, dijeron sobre la canción.

‘Decirte adiós’ de DYSAM y José Rico: “Nació de esas heridas que nos impiden volver a amar con libertad. Pero también es una forma de decir: estoy sanando, y prefiero no arrastrarte a mi dolor”, dijo el artista.

‘Como un tatto’ de RK: una poderosa balada que explora las huellas imborrables que deja el amor, incluso cuando ya no está presente. Inspirada en una experiencia personal marcada por una ruptura, la canción relata ese tipo de vínculo que, aunque termina, permanece en la memoria y el corazón como un tatuaje imposible de borrar.

‘Te acuerdas?’ de DND y Rich Yashel: “Desde el primer momento sentimos esa vibra genuina y una visión artística que encaja con lo que somos y lo que queremos construir. Esta colaboración marca el inicio de algo más grande, más real. Nos inspira su energía, su enfoque y su autenticidad. Esto apenas comienza, y lo que viene va a romper”, expresaron los integrantes.

‘Quiero’ de Jandy Feliz: un merengue romántico de la voz de este reconocido artista, que, a lo largo de los años, se ha dedicado a cantarle al amor. En esta canción habla del deseo de amar y compartir una vida.

‘Carita Angelical’ de Chakal del Sur: narra la historia de un hombre que, enamorado y sincero, cae en las redes de una mujer de “carita angelical”, cuya apariencia inocente oculta un corazón frío y manipulador. A través de versos intensos y honestos, el artista retrata el dolor de amar sin ser correspondido.



'222' de Annasofia: un sencillo alineado a los ritmos modernos, entre trap y urbano, para crear un himno de resiliencia para la superación personal mirando un solo objetivo: alcanzar cosas que no cualquier ha logrado.

‘Se acabó la suerte’ de West Blanco: “Una canción de full despecho en la cual como dice el dicho “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde” y tiene uno que perder lo que más ama para ya querer cambiar y querer hacer todo lo que tu pareja te pedía.Puede que todo esté yendo bien en tu vida, pero si no está la otra persona nada tiene sentido”, dijo el artista.

‘Popstar en mi habitación’ de Andino Pavlo: una fusión de sonidos pop, electrónica y matices urbanos, el álbum va más allá de lo musical, convirtiéndose en una declaración profunda de identidad, autenticidad y resiliencia. Nacido en Medellín, Pavlo ha consolidado su lugar como una de las voces emergentes más propositivas del pop colombiano.

‘Si quieres volver’ de EMIL: una canción romántica para decirle a esa persona que deje de molestar si no quiere estar, porque a la final ese va y viene lo único que hace es que las heridas se mantengan abiertas, un himno al desamor.

‘Vida reloaded’ de Danny PRYP: “Es un viaje de situaciones que a todos nos identifican experiencias desde el primer momento en que alguien te gusta, viven su delirio de amor, para luego, de repente, y sin explicación alguna llega él , “DIME AMOR” ¿Por qué se acabó? Y una vez pasa la llamada “TUSA” y cuando piensas que no lo superarás vuelve de nuevo la conquista que “PROVOCA” una nueva aventura”, dijo.