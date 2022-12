Mara Cifuentes confesó que es pansexual y reveló detalles de su transformación

La modelo trans Mara Cifuentes sigue revelando detalles sobre su orientación sexual. Esta vez, vía Instagram, confesó que es pansexual, es decir, que siente atracción por personas independientemente de su género o sexo.

Publicidad



"Me di cuenta que soy pansexual. Me enamoro de la persona, de su esencia, personalidad, quién es, para dónde va. Me atrae mucho la masculinidad sin importar el género", dijo Mara en el famoso juego de preguntas y respuestas de la red social Instagram.

Adicional a esto, Mara reveló detalles de su proceso de cambio de hombre a mujer afirmando que "no se trata de una decisión, sino que se nace así".

Lea también: Mara Cifuentes podría participar en Miss Universo el próximo año

"Es una experiencia física y espiritual desde que se nace hasta que se muere. Yo me di cuenta que era mujer desde que tengo memoria. No es que quieras ser mujer, es que ya te sientes mujer", afirmó Cifuentes.

Publicidad

Vea aquí las respuestas de Mara en Instagram:

Publicidad