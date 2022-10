La Voz Senior: María venció los nervios y se presentó por primera vez en un escenario

A sus 72 años María se presentó por primera vez en un escenario. Así lo reveló en la audición a ciegas a los entrenadores de La Voz Senior tras cantar 'Señor prohibido', de Arelys Henao.

"Nunca es tarde, aquí estoy yo. Mi hija y mi familia me ayudaron. Nunca es tarde para tener un sueño, más las mujeres que nos quedamos en la casa. Esto parece una película para mí, es maravilloso", dijo María tras finalizar su audición.

María contó que siempre estaba tras bambalinas de la orquesta que tenía su hermana y de las presentaciones de sus hijas. Expresó que estaba "detrás del escenario" y le gustaría repetir la experiencia de estar frente al público.

También comentó que por situaciones de la vida como "ser papá y mamá al mismo tiempo" fue aplazando su sueño de cantar, aunque la música siempre la llevó en el corazón.

"Ustedes no se imaginan la cantidad de cidrón y valeriana que me he tomado. Me siento una ganadora", añadió María.

