Mario Bros se tomó el escenario de Yo Me Llamo: la reacción del jurado es viral

Regresó Yo Me Llamo con una nueva temporada que promete traer grandes talentos; sin embargo, no todos pueden ser del agrado del jurado, como fue el caso de Mario Bros que llegó a la presentación este miércoles, 26 de julio, para interpretar la popular canción de 'Peaches' de su película.

No obstante, la aparición del fontanero no agradó a Amparo Grisales que la fue primera en hacer su cara de decepción por el personaje. Pese a eso, Mario Bros siguió cantando su tema principal del videojuego y la canción 'Peaches', la cual compuso Jack Black para la taquillera película del pequeño italiano.

La aparición de Mario Bros causó risas entre César Escola y Pipe Bueno, que no pudieron ocultar su sentimiento e incluso, el cantante de música popular, acompañó a Mario Bros para interpretar 'Peaches', mientras Amparo Grisales los miraba a ambos con desagrado por el curioso momento que se vivió en Yo Me Llamo.

No solo Mario Bros sorprendió al jurado, sino que se volvió viral rápidamente en redes sociales entre miles de internautas que no pudieron ocultar la risa que les causó la presentación del personaje durante el estreno de la nueva temporada de Yo Me Llamo.

"Mario Bros, según Netflix"; "Dizque yo me llamo mario bros"; "Alguien ya vio a Mario Bros en Yo Me Llamo"; "Mario bros, según Disney"; "Si ese man es Mario Bros, yo me llamo Lalisa", son algunos comentarios que generó la presentación del fontanero en Yo Me Llamo.

Regresó Yo Me Llamo

Desde este miércoles, 26 de julio, a partir de las 8:00 de la noche, nuevamente, Yo Me Llamo regresa al Caracol Televisión para conocer al doble perfecto. Como es habitual del programa de imitación, se buscará en diversos sectores del país a esa persona que sabe imitar de forma "casi perfecta" a su artista favorito.

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno tendrán la dura tarea de buscar entres cientos de colombianos al mejor imitador del país . “Aquí no entra cualquiera”, aseguró el 'maestro' Escola en diálogo con Caracol Televisión previo al estreno de la nueva temporada; por eso, en Blu Radio, le contamos algunos datos que debe saber de este show previo a su inicio.