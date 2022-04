Mario Cimarro reveló que se convertirá en padre por primera vez: “No me lo creo”

En las últimas horas el actor cubano, Mario Cimarro, anunció que se convertirá en padre junto a su pareja sentimental, Bronislava Gregušová. De este modo, el actor se convertirá en padre por primera vez a sus casi 51 años.

El actor que le da vida a Juan Reyes en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, lo anunció por medio de sus redes sociales.

Publicidad

“El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana, que brille tu día y tu nombre... ¡que brille entre las estrellas!", fue lo que escribió el actor en su publicación de Instagram.

Además en la publicación mostró la ecografía del pequeño en un emotivo vídeo.

Por su parte, Broni Gregus, la pareja del actor, publicó las mismas fotos en su perfil de Instagram y comentó:

Publicidad

"Brando or Briana you are already loved with all our hearts, bodies and souls. You will be taken care of like the miracle you are".

Frente a esta gran noticias, miles de compañeros salieron a felicitar a los dos. Cabe recordar que la modelo, de 27 años, y el actor se comprometieron en noviembre de 2019.

Publicidad

Escuche el podcast de 'Bien Puesto':