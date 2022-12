Mateo Carvajal fue víctima de robo en Bogotá

Mateo Carvajal, exparticipante del Desafío 2017, fue víctima de un robo en el norte de Bogotá. Según contó el deportista, se encontraba sentado afuera del hotel en el que se hospedaba y aproximadamente a las 6:30 de la tarde sufrió el atraco.

“Me hicieron un raponeo. Estaba afuera, estaba muy sano hablando por celular cuando vi que venía una moto en contravía”, contó.

Además, dijo que se dio cuenta que algo raro estaba pasando, pues le pareció imprudente que una moto viniera de manera lenta hacia él y sobre la acera.

“Me pareció imprudente que viniera, entonces me paré y me corrí para que pasara, cuando se acercó, me quitó el celular y me pegó un codazo en la cara. Fue de película”, relató Carvajal.

El video, que subió a sus redes sociales, lo hizo para que las personas tengan más cuidado cuando estén en la calle con sus objetos de valor.

