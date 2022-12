Me gustaría hacer una colaboración con algún reguetonero: tecladista de X Ambassadors

Casey Harris, tecladista de X Ambassadors, habló en Mañanas BLU con Camila Zuluaga y su equipo sobre su carrera musical y la actualidad de la popular banda de rock alternativo.



Harris afirmó que considera que el rock está en un punto “muy interesante” en este momento por todo lo que está ocurriendo en la industria musical.

“Es un momento muy bueno para ser músico de rock porque el género está buscando su lugar en el mundo”, dijo.

Sobre una posible colaboración con otros artistas, Casey dijo que le gustaría trabajar junto a algún artista de reguetón, aunque confesó que no conoce a profundidad el género, pero “el sonido es interesante y tiene buena vibra”.

“Maluma es bueno, es uno de los nombres que conozco del reguetón, aunque no sé muchas canciones”, afirmó.



Casey tiene una discapacidad visual desde la infancia y asegura que el mundo, en cuanto a su carrera musical, ha cambiado mucho pues hace años “todo lo que importaba era el sonido y la música, ahora el ‘look’ y cómo se ve uno en redes sociales es una gran parte de ser artista”.

Dijo que por su discapacidad han resultado un poco difíciles las fotografías y videos que debe hacer con la banda, pero, sin duda, lo más complicado han sido las giras musicales.

“Las giras son muy difíciles para mi pues todos los días estamos en un lugar diferente con el cual no estoy familiarizado. No podría contar el número de moretones o cortadas que me he hecho por tropiezos o caídas porque no conozco el lugar”, agregó.

