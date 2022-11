Me han contratado en orgías: Yuri Buenaventura

El gran Yuri Buenaventura estuvo en BLU Radio hablando de sus próximas presentaciones y su carrera musical. Sin embargo, dio una sorpresiva declaración en torno a un tema que se trataba en Mañanas BLU relacionado con las orgias. El cantante afirmó haber sido contratado para fiestas de este tipo.

“Yo he estado. A mi me han contratado y he hecho música en sitios así. Nos dijeron que hay un contrato, pero no se podía preguntar nada y no se podía tocar, solo mirar. Yo igual canto con los ojos cerrados”, señaló Yuri Buenaventura.

El artista tiene una canción sorpresa para la despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial de Rusia 2018.