"Me levantaba y sentía que se me iba el mundo”: Edwin Garrido tras efectos de usar esteroides

El actor y modelo Edwin Garrido hace un tiempo tomó la decisión de dejar a un lado la actuación para poder dedicarse al entrenamiento físico, una de sus pasiones, en el programa La Red, de Caracol Televisión, contó acerca de los efectos que le causaron los esteroides en su cuerpo.

Cuando ingresó al mundo del físico culturismo se sometió a usar esteroides, sustancias que le causaron diversos daños en su cuerpo. Según él, la decisión la tomó basada en la competitividad y bajo supervisión médica.

Publicidad

“Para llegar a ponerte al nivel de que te califiquen unos jurados, tienes que romper niveles, y a veces donde existen casos que los esteroides y las hormonas son mal utilizadas (...) uno expone su cuerpo irresponsablemente, pero muy consciente de lo que se está haciendo”, afirmó.

Luego de pasar por el largo procedimiento de incrementar su masa muscular, empezó a notar los efectos secundarios que le causaba.

“Yo me levantaba y sentía que se me iba el mundo, el cuerpo bien, pero tenía mareo, sentía que se me iba el equilibrio, tenía problemas de ansiedad, de sueño, estaba malhumorado, mi mamá me tenía miedo”, dijo.

El actor expresó que después de lo que sucedió, reflexionó y decidió retirarse.

Publicidad

“Decido retirarme y lo hago por regalarme mas años de vida saludable”, finalizó.

Publicidad

Escuche el podcast: Lo más viral, historias en la red