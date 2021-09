"Me oriné en el carro": la divertida anécdota de Lina Tejeiro que no alcanzó a llegar al baño

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la actriz Lina Tejeiro compartió una divertida anécdota con sus seguidores mientras se dirigía al gimnasio.

En medio de risas, Lina Tejeiro afirmó que le tocó orinar en el carro, mientras se dirigía al gimnasio, pues había tomado tanto líquido antes de salir de la casa que no aguantó y no alcanzó a llegar a un baño.

Me oriné en el carro, estaba que me orinaba y se me empezaron a encharcar los ojos, me dolía la vejiga, me empezó a doler la espalda, o sea, pero una orinada monumental, desde la 170 la empecé a sentir Narró la actriz.

Mientras grababa y le contaba a otras personas con las que estaba lo que le sucedió, dijo que intentó para en una bomba, pero no la dejaron entrar y llegando al gimnasio le tocó empezar a quitarse la ropa.

"Me empecé a empelotar en el carro, solo miraba que no me fueran a ver, destapé un tarro de los que tenía, me senté mirando que nadie me mirara a los lados, porque pasa gente obviamente, oriné y llené todo el tarro", afirmó Tejeiro en medio de las risas.

La historia de la actriz causó risas entre sus seguidores, pues contó su experiencia de manera muy divertida ante una situación que también le puede pasar a cualquier persona.

Ate la situación, Lina le preguntó a sus fanáticos si le ha pasado esa misma situación y muchos le contaros sus incidentes.