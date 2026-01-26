Muere reconocida creadora de contenido tras luchar contra algunas enfermedades: esto se sabe

El fallecimiento de la influencer indonesia Lula Lahfah, de 26 años, ha generado conmoción en redes sociales. La creadora de contenido fue hallada sin vida en su apartamento, ubicado al sur de Yakarta, el pasado viernes 23 de enero, luego de que familiares y autoridades ingresaran a la habitación tras varias horas sin obtener respuesta.

La puerta se encontraba cerrada por dentro y el cuerpo fue encontrado sobre la cama. Lahfah contaba con más de 2,7 millones de seguidores en Instagram y era ampliamente reconocida por sus publicaciones sobre belleza, estilo de vida y entretenimiento.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Yakarta, la joven atravesaba un delicado estado de salud en las semanas previas a su muerte. Había sido hospitalizada después de las celebraciones de Año Nuevo por complicaciones asociadas a cálculos renales, reflujo gástrico e inflamación intestinal severa.

Una empleada doméstica declaró haber escuchado gritos de dolor provenientes de la habitación de Lahfah hacia las 2:00 de la madrugada del jueves, horas antes de que fuera encontrada sin vida. La influencer tenía programado un procedimiento médico (colonoscopia) para ese mismo día, al cual no logró asistir.



“Luego, a las 2 de la madrugada, los familiares lo oyeron sufrir. Sí, tenía dolor, gritaba”, señaló una de las trabajadoras a medios locales.

Las autoridades informaron que en el lugar fueron hallados medicamentos y documentos médicos relacionados con tratamientos ambulatorios. Preliminarmente se conoció que los primeros exámenes forenses, no evidenciaron signos de violencia, sin embargo, se espera el resultado definitivo de la autopsia para establecer con precisión la causa del fallecimiento.

“No nos despertamos hasta el mediodía. Por la tarde finalmente informamos nuevamente al departamento de seguridad, preguntamos a la familia o a alguien cercano a nosotros quién podía garantizar que el técnico o el personal del apartamento rompieron la puerta de la habitación y abrieron la habitación porque la habitación estaba cerrada por dentro”, agregó la mujer.

Lula Lahfah, quien también incursionó en la música y la actuación, deja una huella significativa en el entretenimiento de Indonesia.