Muestran primer adelanto de esperada segunda temporada de serie de Prime Video

En el marco de gamescom, el evento de videojuegos más grande del mundo celebrado en Colonia (Alemania), Prime Video presentó el primer vistazo a la segunda temporada de su exitosa serie Fallout. La plataforma confirmó que los nuevos episodios comenzarán a emitirse el 17 de diciembre de 2025, con un total de ocho capítulos que se lanzarán semanalmente hasta el 4 de febrero de 2026.

Una producción que en su primera temporada conquistó al público con el carisma de sus personajes y el sorprendente hilo narrativo, que, según expertos, acercó la esencia del videojuego en la pantalla chica.

"Frente a más de 5,000 espectadores en gamescom, Jonathan Nolan, Robertson-Dworet y los protagonistas de la serie, Ella Purnell y Aaron Moten, compartieron detalles sobre lo que está en juego en la nueva temporada y el camino que recorrerán los personajes favoritos de la serie: Lucy, Maximus y The Ghoul. En conjunto, sorprendieron al público presentando el adelanto de la segunda temporada de la serie, revelando a Justin Theroux como nuevo integrante del elenco en el papel de Robert House y ofreciendo un primer vistazo a uno de los depredadores más aterradores del universo Fallout: Deathclaw", indicaron desde Prime Video.

'Fallout', el popular juego de Bethesda, tiene su propia serie en Prime Video // Foto: AFP

Lo que viene en la nueva temporada

La segunda entrega retomará los acontecimientos del impactante final de la primera temporada y llevará a la audiencia a través del yermo de Mojave hasta la ciudad de New Vegas, un entorno icónico para los seguidores de la saga de videojuegos. El avance reveló la incorporación de Justin Theroux como Robert House, figura central del universo de Fallout: New Vegas, así como la primera aparición en pantalla del Deathclaw, una de las criaturas más temidas del juego.