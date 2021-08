Esta “boquita” ganó el Récord Guinness a la más grande del mundo

Desde dos o tres donas, a una manzana completa, son algunos de los “bocadillos” que logra meter en su boca Samantha Ramsdell, quien fue condecorada por los Guinness World Records.

14,5 cm de ancho y 6,57 de alto, medidas más suficientes para considerarla la mujer con la boca más grande del mundo.

Su fama la alcanzó gracias a las redes sociales, plataformas en las que empezó a compartir videos donde demostraba la magnitud de los mordiscos que puede dar.

Aunque es evidente el gran tamaño de su cavidad bucal, realmente pasa desapercibida para las personas que no saben quien es, incluso, varios de sus amigos de años atrás le confesaron que no sabían de su talento particular, digno de un récord mundial.

La organización de los Guinness World Records se enteró de esta inigualable mujer, gracias a los contenidos que se hicieron cada vez más virales en TikTok.

Hoy es una celebridad, sin embargo, acepta que, en alguna ocasión este rasgo que le genera reconocimiento, fue causante de inseguridad en el pasado. Sin embargo, hoy lo acepta y le saca el mayor provecho posible.