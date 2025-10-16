Murió Ace Frehley, integrante de la famosa banda KISS, a sus 74 años

Luto en la música este 16 de octubre de 2025, pues la famosa Revista Rolling Stone confirmó la muerte del querido y reconocido Ace Frehley, integrante original de la banda KISS, a sus 74 años en Morristown, Nueva Jersey, Estados Unidos, quien quedará para siempre enmarcado en grandes éxitos del género a lo largo de la historia.

De acuerdo con información oficial en medios locales, el reconocido miembro fundador y guitarrista de la banda, falleció en paz rodeado de su familia tras un extenso legado en la música, pero dejando un gran vacío en todo el mundo con su partida.

El neoyorquino estuvo en la agrupación hasta 1982 y volvió entre 1996 y 2022, en este tiempo dejó un legado extenso con varios éxitos de gran nivel, canciones como ‘Rock and Roll All Nite, ‘Detroit Rocky City’, entre otros.

Ace Frehley, integrante de la famosa banda KISS // Foto: AFP

¿Quién era Ace Frehley y por qué era tan influyente?

Nació el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York. Comenzó en la música desde los 13 años cuando por Navidad recibió una guitarra eléctrica de regalo y aprendió a tocar sin clases, demostrando su talento a la hora de manejar al instrumento.



Fue en 1972 cuando su amigo le mostró la oportunidad de unirse a una banda local como guitarrista, que buscaba alguien con mucho talento y su audición Frehley impresionó a Paul Stanley, Peter Criss y Gene Simmons, quienes le dieron la bienvenida a la banda, que posteriormente se llamaría KISS.

En 1974, lanzaron su primer disco y lo demás fue historia, consolidando un extenso legado. En el caso personal de Frehley, tuvo varias etapas como solista en donde forjó una generación de artistas.

¿De qué murió Ace Frehley?

Aún no es oficial la causa de su muerte, pero cabe recordar que tuvo una caída que lo obligó a cancelar sus fechas de gira en 2025 tras un golpe en el estudio el cual le causó una hemorragia cerebral, sin embargo, no se ha confirmado si el fallecimiento derivó de este caso.