Murió el escritor Winston Groom, autor de la novela Forrest Gump

El escritor estadounidense Winston Groom, autor de la novela "Forrest Gump", popularizada por su adaptación al cine, falleció este viernes a los 77 años, según anunció en Facebook Karin Wilson, la alcaldesa de la ciudad de Fairhope (Alabama), la ciudad en la que vivía el autor.

"Con gran tristeza comunico el fallecimiento de nuestro querido amigo Winston Groom. La ciudad de Fairhope ha perdido a un autor icónico", apuntó Wilson. Se ha sumado también a los mensajes de pésame la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, a través de un comunicado que ha compartido en su cuenta de Twitter.

"Entristecida al saber que Alabama ha perdido a uno de nuestros escritores más talentosos". Si bien será recordado por la creación de 'Forrest Gump', Winston Groom fue un periodista talentoso y autor destacado de la historia estadounidense. Nuestros corazones y oraciones se extienden a su familia" escribió Ivey.

A pesar de que Groom nació en Washington D.C. (1943) fue en Mobile (Alabama) donde pasó la mayor parte de su vida. La primera ambición del escritor era llegar a convertirse en abogado, como su padre, sin embargo, mientras trabajaba como editor literario en la Universidad de Alabama (de la que se graduó en 1965) decidió cambiar de rumbo y ser escritor.

Al poco de acabar la universidad le llamaron a filas. Sirvió en la Cuarta División de Infantería del Ejército de 1965 a 1969 y su servicio incluyó una gira por Vietnam, experiencia que incluiría en su novela "Forrest Gump".

Escribió 16 libros, de ficción y no ficción. Por "Conversaciones con el enemigo", sobre un prisionero de guerra estadounidense en Vietnam acusado de colaboración fue finalista del Premio Pulitzer en 1984.

Aunque, sin duda, la obra más conocida del autor y que más fama le dio fue "Forrest Gump", publicada en 1986.

El libro cuenta la historia de un nativo de Alabama que, pese a una leve discapacidad intelectual, se convierte en actor de algunos episodios más relevantes de la historia de EE.UU. en la segunda mitad del siglo XX.

Parte de culpa de esa fama la tiene la película de título homónimo dirigida por Robert Zemeckis en 1994 y protagonizada por Tom Hanks en el papel icónico de Gump, acompañado de Robin Wright, Sally Field y Gary Sinise. La cinta, que se llevó seis Óscar, impulsó al libro (a pesar de que el guion cinematográfico difiere de la novela) a convertirse en un "best seller".

Sin embargo, Paramount Pictures desinfló las cifras de la buena acogida que había tenido la película por lo que Groom no recibió ningún beneficio, tan solo los 350.000 dólares (unos 295.188 euros) por los derechos de autor, según afirmó el autor en una demanda contra la productora, un proceso legal del que no se hizo público el resultado.

A pesar de todo, Groom siguió escribiendo y en sus últimos años se centró en obras de historia. En 2004, lanzó "1942: El año que probó las almas de los hombres", que narra el primer año de participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial; y tras un parón de unos 20 años escribió "El paso" (2016).