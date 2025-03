Murió reconocido cantante de k-pop en Corea del Sur: razón preocupa a fans

Luto en el mundo de la música, en especial por los amantes del k-pop, que, desafortunadamente, conocieron que este lunes, 10 de marzo, se confirmó la muerte del reconocido cantante Choi Wheesung, quien fue encontrado sin vida en su casa en Seúl, Corea del Sur, a sus 43 años de edad y que era un referente del género en su país.

Pese que, según su agencia Tajoy Entertainment, indicó que encontraron al artistas sin signos vitales por aparente paro cardíaco, las autoridades manejan dos hipótesis que han causado preocupación por el estado real en el que se encontraba él al momento de su muerte y por qué no había dado indicios de ello.

De acuerdo con la investigación, manejan la versión de que podría haberse dado una sobredosis con sustancias psicoactivas o un aparente suicidio en su apartamento debido que al momento de encontrar el cuerpo no presentaba signos de violencia ni indicios de un paro, pero no descartan, tampoco, que sí haya sido por una causa natural.

Él debutó en 2000 y fue uno de los pioneros del k-pop a nivel local, inspirando a muchos artistas a lo largo de lo años, además puso a mover el R&B en sus primeros pasos. Además, llegó a ser integrante de la Boyband A4 desde 1999.

“Nos duele profundamente comunicar esta devastadora noticia a los fans que siempre han apoyado y amado a Wheesung. Les pedimos que lo tengan presente en sus pensamientos y oraciones para que pueda descansar en paz”, indicaron desde su equipo.

Pese a que no ha sido confirmada la verdadera razón de la muerte y solo se manejan algunas especulaciones, en redes sociales sus fans, no solo en Corea, sino, incluso, desde Latinoamérica, han dejado una serie de mansajes de despedida en sus redes sociales pidiendo que se conozca pronto la verdad y "no se inventen cosas" sin fundamentos.