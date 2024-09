Natalia revela en el Desafío el plan que tenía Kevyn con la ex: "Irse por el hueco"

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el tiempo que alcanzaron a compartir Natalia y Kevyn luego del parón que hubo en el Desafío XX antes de iniciar la fase de la semifinal con los ocho participantes que llegaron a esta instancia.

En el reciente capítulo del programa del Canal Caracol, Natalia reveló el plan que tenía Kevyn con su expareja antes de terminar la relación, pues buscaban un mejor futuro.

Kevyn y su exnovia iban a ir a Estados Unidos

Para nadie es un secreto que miles de sudamericanos buscan el "sueño americano" para mejorar su calidad de vida porque en sus países no han encontrado un trabajo estable o un adecuado estilo de vida, también por la situación económica que atraviesan. De acuerdo con Natalia, mientras hablaba con sus compañeros del equipo Tino, Kevyn y su exnovia tenían el plan de "irse por el hueco", es decir, de forma ilegal, lo que podría incluir el paso por el Darién, hasta cruzar la frontera de Estados Unidos con México.

"A esa mujer lo mejor que le pudo haber pasado fue haber terminado con Kevyn. Ella se fue del país. El plan de ellos era irse por el hueco. Entonces ella se fue sola", dijo la desafiante.

Vale recordar que la ex de Kevyn no es la madre del hijo del competidor, pues ellos ya se habían separado antes. De hecho, el menor vive con él y no con la mamá.

"Yo la verdad no me atrevo a juzgarla, porque yo no sé cuál es la verdad de la historia", añadió Natalia.

La desafiante también comentó que, en el tiempo que compartió con Kevyn, notó que cuando él hablaba con la madre de su hijo, no podían mantener una conversación, aparentemente, porque él "no se dejaba hablar". Incluso, afirmó que la mujer tenía una mejor relación con su exsuegra, que con él.

