Netflix sufre hackeo: revelan las series y películas que puede ver sin pagar

Netflix es la nueva plataforma afectada por un grave hackeo, pues ya había ocurrido semanas atrás un incidente con HBO. En esta ocasión, se filtraron episodios y fragmentos de series o películas que todavía no estaban disponibles en la plataforma, pero ahora circulan en redes sociales o páginas web.

Este hackeo lo sufrió uno de los aliados más importantes con los que trabaja Netflix: la compañía Iyuno, dedicada al doblaje y subtítulos de las diferentes producciones. De hecho, la compañía confirmó a través de un comunicado publicado el 9 de agosto el ataque cibernético.

Series y películas afectadas en Netflix

Hay varios contenidos que se filtraron y ahora las personas los podrán ver antes de tiempo. Una de las series más esperadas es Heartstopper, la historia de amor entre dos adolescentes, de la cual se puede encontrar algunos fragmentos de la tercera temporada en redes sociales.

Otra que resultó filtrada es Arcane, conocida por estar basada en el popular videojuego League of Legends. La segunda temporada se estrenaría en noviembre de 2024.

Publicidad

En cuestión de anime, aparece Dandadan con los tres primeros episodios, lo que significa una afectación a la plataforma Crunchyroll, pues esta producción también se iba a transmitir en simultáneo.

Otras de las producciones que se han filtrado son Terminator Zero, Ranma 1/2, Mononoke, Re: Zero, Spellbound, Jentry Chau vs. The Underworld y Bob Esponja 2.

Publicidad

Los contenidos que se filtraron aparecen con marca de agua, que indica que estaban pasando por una revisión en los diferentes departamentos antes de ser estrenados oficialmente en Netflix. Es decir, son producciones que todavía faltaban pulir y por eso muchas de ellas estaban para estrenarse en el último trimestre del año.

Las redes sociales donde más se han podido ver las filtraciones con X y TikTok, pero algunos usuarios están reportando las publicaciones para que no se dañe el trabajo de meses por parte de cientos de trabajadores de esta industria.