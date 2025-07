Ni Cartagena, Manuel Medrano y su poderoso mensaje sobre Bogotá tras 10 de carrera

A sus 37 años, Manuel Medrano, oriundo de Cartagena, ha escrito páginas doradas para la industria musical en Colombia con su música hasta el punto de ser ganador a esta altura de dos premios Latin Grammy en poco tiempo y construyendo 10 años de experiencia, entre canciones y experiencias.

“Desde el principio ese ha sido el propósito más grande, que el mundo sea un lugar mejor a través de la música, a través de las personas. Yo soy un fiel creyente que, o sea, yo soy el que más tiene esperanza de la humanidad, yo creo. Y yo creo que, si los humanos aprendemos a amarnos a nosotros mismos y aprendemos a amarnos los unos a los otros, el mundo eventualmente va a ser un lugar mejor. Y por eso hago la música que hago y sigo defendiéndolo y haciéndolo a través de los años”, dijo el artista en diálogo con Blu Radio.

En este 2025, Medrano completó ya dos años de carrera y para celebrarlo tendrá un álbum acompañado de una gira nacional en donde le piensa devolver a sus fanáticos todo el cariño que le han dado durante mucho tiempo.

“Vas a encontrar un show distinto, vas a encontrar canciones nuevas también. Esto va a ser muchas sorpresas también van a ver en este show porque es la celebración de nuestros 10 primeros años de carrera. Así que es un show que venimos planeando con mucho amor durante estos últimos dos años. Y, bueno, y eso sí, como siempre, una noche súper poderosa y para los que les gustan también mis primeras canciones y se conectaron con ellas, pues, vamos a celebrar todo eso y también van a estar ahí”, añadió.

Manuel Medrano // Foto: suministrada

Bogotá, una pieza clave en su carrera como artista

Pese a ser oriundo de Cartagena, su vida se dio en Bogotá y su crecimiento surgió en la capital del país, pero añadió que se siente orgulloso de que en su sangre corra el Caribe colombiano para poder llevarle una voz al mundo de lo que significa ser colombiano.

“Para mí siempre ha sido muy importante saber de dónde vengo y saber que soy del, que nací en el Caribe colombiano, al lado del mar, porque disfruto muchísimo del mar y de la comida costeña e incluso de la cultura costeña, pero también ha sido muy importante crecer en Bogotá, en la capital, en un lugar que puedo decir que es cosmopolita, en un lugar que me ha enseñado a moverme por el mundo, en un lugar que me ha mostrado tantísimos géneros de música, los cuales hoy prácticamente aplico en mi carrera”, puntualizó.

Manuel Medrano en Bogotá // Foto: Paola España Comunicaciones

Asimismo, pese que se ha presentado en diversos escenarios del mundo dijo que Bogotá era su favorito en todo el mundo.

“Los fans siempre nos hacen sentir en casa en todas partes. Pero yo no sé, como dice el dicho, casa es casa. Siempre me va a hacer muy feliz cantar en Colombia, estar aquí, preparar cosas especiales para nuestros fans que nos vieron crecer, por decirlo así. Y pues no es un secreto que nuestros fans de Colombia están desde el día 1. Entonces siempre para mí lo mejor de la vida va a ser estar en casa para mí. Bogotá es mi ciudad favorita del mundo”, expresó.



