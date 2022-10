Ni en mis sueños más remotos imaginé ser reina de belleza: Señorita Colombia

La nueva señorita Colombia Laura González Ospina cuenta que, aunque siempre admiró a las reinas de belleza, nunca se imaginó poder participar en una elección de Señorita Colombia.

Publicidad

“Lo que pasó no radica en que haya bajado de peso, radica en que empecé a creer en mi misma y empecé a creerle a la gente que era bonita (…) No paré de comer nunca, tenía que salir a tomar Transmilenio como todos los bogotanos y caminar de un lado a otro, los actores hacemos un trabajo físico impresionante y pasé de una vida sedentaria a mucha actividad física”, manifestó la reina.

La nueva soberana de la belleza nacional dijo que lo más importante para ser reina es la seguridad en sí misma y hacer oídos sordos a las críticas que se puedan escuchar.

Publicidad

“Mi pasarela y momentos en escenario se basaron en mi actitud, yo no estaba pensando en mis defectos. Tengo clarísimo que todas tenemos inseguridades, estrías, celulitis, pero lo que en la gente se fija es en el brillo en tus ojos y eso te lo da la seguridad en ti misma”, dijo González.

Publicidad

Durante la ceremonia la nueva reina de Colombia dejó ver su simparía y reivindicó la generación en la que vive, por considerarla un poco más liberal y abierta y en diálogo con Blu Radio manifestó que quiere ser parte del movimiento que hable de inclusión en el país

“Soy optimista cada vez surgen más líderes, las redes sociales nos permiten darnos cuenta que cada día alrededor del mundo surgen estas ideas de inclusión y yo quiere ser parte de eso. En este momento me dieron la oportunidad y la voy a tomar, quiero hablar de inclusión, de las diferencias que hay entre nosotros, y porque es no enriquece como sociedad. En el momento que emendamos eso, no van a ver más guerras”, puntualizó Laura.

Publicidad

La reina nacional manifestó que les es indiferente que ahora el nuevo Miss Universo no pertenezca Trump, porque en el concurso y la competencia es consigo misma.

Publicidad

Raimundo Angulo complacido por el reinado nacional en marzo

Para el organizador del evento de belleza más grande de Colombia Raimundo Angulo, la respuesta de los cartageneros y el público asistente al certamen fue de gran apoyo.

Raimundo dijo que, pese a no contar las fiestas tradicionales de noviembre, el turismo incrementó durante el fin de semana y las comitivas de cada departamento manifestaron su apoyo incondicional al certamen.

Publicidad

“No hacer el concurso en noviembre me producía mucha nostalgia, pero cada día trae su afán, no sabemos si el concurso continuará en marzo. El hecho del reinado en este mes es porque los nuevos propietarios de Miss Universo habían dicho que no querían dos reinas por país, pero debemos analizar todas las obras sociales que realizamos durante el reinado en noviembre”, puntualizó Angulo.