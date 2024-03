Niall Horan regresa a Colombia: detalles de boletería e información del concierto

Oriundo de Mullingar, Irlanda, Niall Horan vuelve a Colombia para ofrecer un show histórico a todos sus seguidores en el país. Conocido por haber sido parte de la boyband One Direction, el irlandés espera hacer historia en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 9 de octubre.

El interprete de temas como 'Slow Hands' , 'This Town', 'Nice To Meet Ya', 'Too Much to Ask', ' Our Song' y más, espera que sus seguidores en el país cumplan el sueño de recuperar esa esencia de One Direction a través de su voz e incluso elevar las emociones para luchar en ser uno de los conciertos más recordados en el Movistar Arena.

Niall Horan en Colombia: precios y localidades

Desde este miércoles, 6 de marzo, la boletería de Niall Horan en Colombia se habilita para clientes de bancos AVAL (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) a las 10:00 de la mañana. Mientras que la apertura al público general no será hasta el 8 de marzo a la misma hora, todo a través de la página de TuBoleta.



Tribuna fan sur: $599.000 + $107.000

$599.000 + $107.000 Piso 2 (202 - 204 & 217 - 218): $359.000 + $64.000

$359.000 + $64.000 Piso 2 (202 - 204 & 217 - 218): $389.000 + $69.000

$389.000 + $69.000 Piso 2 (205 - 206 & 214 - 215) : $299.000 + $53.000

: $299.000 + $53.000 Piso 2 (205 - 206 & 214 - 215): $339.000 + $61.000

$339.000 + $61.000 Platea en etapa 1: $289.000 + $52.000

$289.000 + $52.000 Early entrance VIP: $485.000 + $44.000

$485.000 + $44.000 Platea en etapa 2 : $329.000 + $59.000

: $329.000 + $59.000 Piso (207- 213) en etapa 1: $249.000 + $44.000

$249.000 + $44.000 Piso (207- 213) en etapa 2: $279.000 + $50.000

Niall Horan, en su constante evolución artística, presentó The Show, un trabajo que aseguró a sus fans una experiencia musical fresca y emocionante. El artista, siempre conectado con su público, promete un viaje inolvidable donde su encanto natural se fusiona con un innegable talento.