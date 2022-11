Nicky Jam se pronuncia sobre supuesto ‘amarre’ de brujería por parte de su exnovia: “Dios es todo”

El famoso cantante Nicky Jam fue centro de atención este fin de semana. Se conoció que su exnovia le habría hecho brujería para que no la dejara y que siguiera a su lado.

Los videos que se viralizaron en redes sociales dieron cuenta del supuesto ‘trabajo’ que la venezolana Alezka Génesis le practicó al cantante. En una videollamada con una supuesta bruja le estaría haciendo un amarre amoroso al artista.

Publicidad

“Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mi al principio”, dijo Génesis en el polémico video.

No tardó mucho tiempo para que el cantante respondiera en redes sociales. Nicky Jam se pronunció a respecto en su cuenta oficial de Instagram y en vez de molestarse subió un satírico video en el que dio a entender que no le temía a estos ‘trabajos’ y que por el contrario le causaban risa. El artista mostró su fe y mencionó que esos temas no lo afectan.

Y agregó: “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM Dios es todo”, escribió Nicky Jam en una historia de Instagram sobre el supuesto “amarre” por parte de su expareja.

De esta forma, a través de su cuenta oficial en esta red social, en donde tiene más de cuarenta y tres millones de seguidores, el artista reguetonero dejó ver un corto video para entregar su posición frente a la polémica registrada.

Publicidad



¿Le hicieron brujería a Nicky Jam?

Las redes sociales estallaron tras la revelación de un video en el que se muestra que Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, recurrió a una bruja para que él volviera con ella. La modelo reconoció que las imágenes fueron reales y que obró así por la desesperación

Publicidad

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla de levantarse o de levantarse, todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos", es parte del hechizo que le rezaron a Nicky Jam.

Los comentarios en las plataformas digitales no se hicieron esperar y se viralizaron hasta llegar a manos del artista implicado.

Le puede interesar:

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el panorama en Colombia, que parece no pintar bien con una inflación por las nubes: