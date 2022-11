Revelan videos de exnovia de Nicky Jam con una bruja para lograr que el cantante volviera con ella

Las redes sociales estallaron tras la revelación de un video en el que se muestra que Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, recurrió a una bruja para que él volviera con ella. La modelo reconoció que las imágenes fueron reales y que obró así por la desesperación

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla de levantarse o de levantarse, todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos", es parte del hechizo que le rezaron a Nicky Jam.

Las imágenes fueron divulgadas por Miguel Mawad, quien también sostuvo una relación con la modelo. En ellas se aprecia a una supuesta bruja que lanza varios conjuros mientras fuma un gran tabaco.

Aleska Genesis ha estado en tendencia en las redes sociales después de que su ex Miguel Mawad la acusó de hacerle brujería a él y a Nicky Jam .



Salieron a la luz vídeos que circulan en el que se ve a la modelo consultando a una mujer para hacer presuntos amarres al cantante. pic.twitter.com/DZvNSI9Jcw — La Red Caracol (@LaRedCaracol) November 7, 2022

En uno de los apartes, la supuesta hechicera le dijo a Aleska Génesis que para retener a un hombre debía ponerle cuatro gotas de orina suya a alguna bebida.

Ante la evidencia, Aleska Génesis, no tuvo otro camino que aceptar su error y aseguró que actuó fruto del desespero, en un momento de debilidad. "A veces cuando estamos débiles emocionalmente recurrimos a respuestas rápidas y cometemos errores", le contestó a la usuaria @KarenWimeshi en Instagram.

"Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas. Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a Él que nunca", comentó Aleska Génesis en medio de la ola de críticas y comentarios.

Preguntada sobre si había dado de bebe orina a alguna de sus parejas, la modelo contestó: "Nunca lo llegué a hacer, así que no sabría decirte, pero prueba tú a ver y me cuentas".

En uno de los apartes de la conversación de la Aleska Génesis, la modelo le pidió a la supuesta bruja que le hiciera un hechizo para que el reguetonero se separara de la pareja que tenía en ese momento. Según Génesis, la idea era que él se diera cuenta de lo falso que es. "Si él se aleja de ella, se va a acercar a mí más rápido", dijo la modelo. Según la hechicera, el bebedizo que le permitiría separar a Nicky Jam de su pareja contendría heces de perro, gallo y gato, azufre y pimienta voladora, entre otros ingredientes.

