Nico Hernández sabe 'Lo importante que es el amor' y lo refleja en un álbum

"El arte y la música siempre debería ser instrumento para dar mensajes que construyan", fueron las palabras de Nico Hernández la primera vez que habló con Blu Radio sobre lo que para él significaba hacer música. Enfocó su trabajo en los últimos meses en crear relaciones con esos "ídolos", que terminaron convirtiéndose en sus grandes amigos.

"Me siento feliz, agradecido por el amor que he recibido de la gente y del público. Este trabajo que hacemos con tanto amor se ha visto reflejado en el cariño de la gente (…) Han pasado cosas maravillosas. Grabé una canción al lado del maestro Johnny Rivera que me ha traído cosas lindas para mi carrera", expresó en su momento.

Pero todo ese trabajo al fin tuvo un fruto y fue que este miércoles, 5 de marzo, estrenó su álbum 'Lo importante que es el amor' que recoge todo ese trabajo hecho por estos meses al lado de colegas, amigos y expertos de la industria que ven en él un talento especial.

"Lo Más Importante Es El Amor' porque, cuando vivimos con amor, estamos mejor. La música hecha con amor tiene el poder de tocar corazones. Cada canción transmite un mensaje: algunas para conquistar, otras para despedirse, e incluso una de despecho. Mi sueño es que este álbum llegue al corazón de cada persona que lo escuche, hecho con mucho amor, y que logre hacer sentir amor por alguien más", contó.

Estas son las canciones de este proyecto

Mamacita Ft. Pipe Bueno Qué más da Ft. Luis Vega Amor Divino Nuestra Historia Ft. Sebastián Ayala Gracias a Dios 8 Días Ft. Jhon Alex Castaño Enamorao’ Ft. Jhonny Rivera Quiero Hacerte el Amor Ft. Pipe Bueno Cómo Expresar lo que Siento

Estas canciones reflejan la pasión del artista a la hora de componer música y crear desde el corazón, aquello que desde que era un niño soñó y ahora se le hace realidad.