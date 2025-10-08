"No estoy muerta aún": famosa cantante desmiente extraños rumores

"No estoy muerta aún", lanzó Dolly Parton, la leyenda del country estadounidense, en un mensaje para despejar rumores sobre su estado de salud publicado este miércoles en Instagram, un día después de que su hermana pidiera oraciones por la cantante.

Parton, de 79 años, canceló en septiembre una serie de conciertos que tenía previstos en Las Vegas por motivos médicos pero sin especificar detalles.

En medio de crecientes rumores, avivados por una publicación de su hermana en redes sociales el martes, Parton agarró el toro por los cuernos y abordó el tema en un corto video, en donde se le ve en un estudio de rodaje.

"Hoy es 8 de octubre, obviamente estoy aquí grabando comerciales para el Grand Ole Opry (escenario de conciertos en Nashville), y por eso estoy vestida como una chica del oeste", dijo la cantante con buen semblante.



"Quería tranquilizar a todo el mundo", agregó. "Quiero que sepan que estoy bien (...) No estoy muriendo".

Dolly Parton Foto: AFP

Parton explicó que durante la enfermedad de su fallecido esposo, ella descuidó su salud, por lo que ahora los médicos le aconsejaron poner al día algunos pendientes y pasar por determinados tratamientos, sin dar detalles.

"Nada grave, pero sí tuve que cancelar algunas cosas para estar más cerca de casa".

El martes, su hermana Freida Parton se expresó en redes sociales para contar que permaneció la noche entera "rezando" por la cantante y pedir a sus seguidores que se unieran a las plegarias.

La publicación desató preocupación y la propia Freida salió al ruedo poco después para decir que no era su intención "asustar a nadie ni hacer que pareciera tan grave".

"Hay muchos rumores, pero pensé que si lo oían de mi boca sabrían que estoy bien (...) No estoy lista para morir aún", comentó Parton, quien agradeció las oraciones pero no mencionó directamente a su hermana.

Parton tenía previstas seis noches de conciertos en diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, que canceló para someterse "a algunos procedimientos", dijo en septiembre. Las presentaciones fueron pospuestas para septiembre de 2026.

Según medio locales, la cantante también canceló su participación en noviembre en los Premios de los Gobernadores, considerados los Óscar honorarios, una gala que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles para honrar a artistas por su trayectoria y aportes humanitarios.

Parton se convirtió en una gran estrella en la década de 1970 con sencillos como "Coat of Many Colors", seguidos de éxitos como "I Will Always Love You", que versionó Whitney Houston, y "9 to 5".